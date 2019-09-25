З Байконуру запустили останню ракету "Союз" з українськими комплектуючими
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Остання ракета-носій "Союз" з українською системою управління стартувала з Байконура, передає УНН із посиланням на повідомлення Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) у Twitter.
В екіпаж "Союзу МС-15" входять астронавт NASA Джессіка Меїр, космонавт Роскосмосу Олег Скрипочка і космонавт ОАЕ Хаззаа аль-Мансурі.
Очікується, що космічний корабель летітиме приблизно шість годин до досягнення МКС.
Раніше УНН повідомляв, що останню ракету-носій "Союз-ФГ", на якій встановлена українська система управління, планується запустити з космодрому Байконур 25 вересня.
Видео запуска корабля #СоюзМС15
В настоящее время он продолжает автономный полет к МКС. Причаливание к стыковочному узлу служебного модуля «Звезда» планируется проводить в автоматическом режиме по четырёхвитковой схеме.
Стыковка запланирована в 22:45 мск pic.twitter.com/YkrfFIQGzE