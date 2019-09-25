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З Байконуру запустили останню ракету "Союз" з українськими комплектуючими

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Остання ракета-носій "Союз" з українською системою управління стартувала з Байконура, передає УНН із посиланням на повідомлення Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) у Twitter.

З Байконуру запустили останню ракету "Союз" з українськими комплектуючими

В екіпаж "Союзу МС-15" входять астронавт NASA Джессіка Меїр, космонавт Роскосмосу Олег Скрипочка і космонавт ОАЕ Хаззаа аль-Мансурі.

Очікується, що космічний корабель летітиме приблизно шість годин до досягнення МКС.

Раніше УНН повідомляв, що останню ракету-носій "Союз-ФГ", на якій встановлена українська система управління, планується запустити з космодрому Байконур 25 вересня.

Видео запуска корабля #СоюзМС15

В настоящее время он продолжает автономный полет к МКС. Причаливание к стыковочному узлу служебного модуля «Звезда» планируется проводить в автоматическом режиме по четырёхвитковой схеме.

Стыковка запланирована в 22:45 мск pic.twitter.com/YkrfFIQGzE

— РОСКОСМОС (@roscosmos) 25 сентября 2019 г.

Українські Національні Новини

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