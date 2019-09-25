С Байконура запустили последнюю ракету "Союз" с украинскими комплектующими
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Последняя ракета-носитель "Союз" с украинской системой управления стартовала с Байконура, передает УНН со ссылкой на сообщение Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Twitter.
В экипаж "Союза МС-15" входят астронавт NASA Джессика Меир, космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.
Ожидается, что космический корабль будет лететь примерно 6:00 до достижения МКС.
Ранее УНН сообщал, что последнюю ракету-носитель "Союз-ФГ", на которой установлена украинская система управления, планируется запустить с космодрома Байконур 25 сентября.
Видео запуска корабля #СоюзМС15
В настоящее время он продолжает автономный полет к МКС. Причаливание к стыковочному узлу служебного модуля «Звезда» планируется проводить в автоматическом режиме по четырёхвитковой схеме.
Стыковка запланирована в 22:45 мск pic.twitter.com/YkrfFIQGzE