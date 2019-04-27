Последнюю ракету "Союз-ФГ" с украинской системой управления запустят 25 сентября

"Осталось "отстрелять" две ракеты "Союз-ФГ" с украинской системой управления. С помощью первой к Международной космической станции будет отправлен пилотируемый корабль "Союз МС-13" с новой экспедицией, этот старт запланирован на 20 июля этого года. С помощью второй - корабль "Союз МС-15", ее пуск намечен на 25 сентября 2019 года", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНН, на ракете "Союз-ФГ" перед стартом заменили датчик украинского производства.