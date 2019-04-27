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Останню ракету "Союз-ФГ" з українською системою управління запустять 25 вересня

Останню ракету "Союз-ФГ" з українською системою управління запустять 25 вересня

Київ • УНН

 • 19272 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Останню ракету-носій "Союз-ФГ", на якій встановлено українську система управління, планується запустити з космодрому Байконур 25 вересня цього року. Про це повідомив в суботу ТАСС джерело в Роскосмосі, передає УНН.

"Залишилося" відстріляти "дві ракети "Союз-ФГ" з українською системою управління. За допомогою першої до Міжнародної космічної станції буде відправлений пілотований корабель "Союз МС-13" з новою експедицією, цей старт запланований на 20 липня цього року. За допомогою другої - корабель "Союз МС-15", її пуск намічений на 25 вересня 2019 року ", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНН, на ракеті "Союз-ФГ" перед стартом замінили датчик українського виробництва.

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