Останню ракету "Союз-ФГ" з українською системою управління запустять 25 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Останню ракету-носій "Союз-ФГ", на якій встановлено українську система управління, планується запустити з космодрому Байконур 25 вересня цього року. Про це повідомив в суботу ТАСС джерело в Роскосмосі, передає УНН.
"Залишилося" відстріляти "дві ракети "Союз-ФГ" з українською системою управління. За допомогою першої до Міжнародної космічної станції буде відправлений пілотований корабель "Союз МС-13" з новою експедицією, цей старт запланований на 20 липня цього року. За допомогою другої - корабель "Союз МС-15", її пуск намічений на 25 вересня 2019 року ", - сказав співрозмовник агентства.
Як повідомляв УНН, на ракеті "Союз-ФГ" перед стартом замінили датчик українського виробництва.