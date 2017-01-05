З авто в Хмельницькому викрали 210 тис. грн
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 січня. УНН. У Хмельницькому з авто викрали 210 тис. грн. Про це повідомили кореспонденту УНН у міському відділі поліції.
Так, невстановлена особа шляхом сканування замка автомобіля Mitsubishi Outlander проникла в салон вказаного автомобіля, звідки викрала з-під пасажирського сидіння сумку з грошима.
Як стало відомо, сумма матеріального збитку становить близько 210 тис. грн.
Відомості про подію внесено до ЄРДР за ч.4 ст.185 ККУ.
Нагадаємо, у Сумах працівники поліції охорони, прибувши 4 січня на спрацювання сигналізації одного з магазинів по вулиці Харківській, виявили обікрадений банкомат.