З авто в Хмельницькому викрали 210 тис. грн

Так, невстановлена особа шляхом сканування замка автомобіля Mitsubishi Outlander проникла в салон вказаного автомобіля, звідки викрала з-під пасажирського сидіння сумку з грошима.

Як стало відомо, сумма матеріального збитку становить близько 210 тис. грн.

Відомості про подію внесено до ЄРДР за ч.4 ст.185 ККУ.

Нагадаємо, у Сумах працівники поліції охорони, прибувши 4 січня на спрацювання сигналізації одного з магазинів по вулиці Харківській, виявили обікрадений банкомат.