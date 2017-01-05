Из автомобиля в Хмельницком похитили 210 тыс. грн
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 января. УНН. В Хмельницком из автомобиля похитили 210 тыс. грн. Об этом сообщили корреспонденту УНН в городском отделе полиции.
Так, неустановленное лицо путем сканирования замка автомобиля Mitsubishi Outlander проникло в салон указанного автомобиля, откуда похитило из-под пассажирского сиденья сумку с деньгами.
Как стало известно, сумма материального ущерба составляет около 210 тыс. грн.
Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.4 ст.185 УК.
Напомним, в Сумах работники полиции охраны, прибыв 4 января после срабатывания сигнализации одного из магазинов по улице Харьковской, обнаружили обворованный банкомат.