З Авдіївки евакуювали 266 людей, серед них 124 дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. З Авдіївки евакуйовано 266 осіб, з них 42 людини похилого віку та 124 дитини. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС України.
“Станом на 7 год. 5 лютого з м.Авдіївка евакуйовано 266 осіб (з них 42 особи похилого віку та 124 дитини) — протягом доби — 22 особи (з них 10 дітей). Сформовано списки з 33 осіб (з них 16 дітей) на евакуацію,” — йдеться в повідомленні.
Організовано роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, взаємодію служб. Ситуація знаходиться на контролі ДСНС.
Також зазначається, що функціонує 1 пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось 10 тис. 182 особи (за добу 929 чол.), забезпечено харчування 3 польовими кухнями.
Організовано та проводиться видача населенню міста гуманітарної допомоги у вигляді продуктових та промислових наборів у пакетах, видано 5 тис. 133 набора (за добу 1 тис. 112).
А вчора до м.Авдіївка прибуло 6 вантажних та 8 легкових автомобілів гуманітарної допомоги (продукти харчування, речі та медикаменти загальною кількістю 32 тони).
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир’я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.