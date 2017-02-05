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С Авдеевки эвакуировали 266 человек, среди них 124 ребенка

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 февраля. УНН. С Авдеевки эвакуированы 266 человек, из них 42 человека пожилого возраста и 124 ребенка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

С Авдеевки эвакуировали 266 человек, среди них 124 ребенка

"По состоянию на 7 ч. 5 февраля с Авдеевка эвакуированы 266 человек (из них 42 человека пожилого возраста и 124 ребенка) - в течение суток - 22 (из них 10 детей). Сформированы списки из 33 человек (из них 16 детей) на эвакуацию ", - говорится в сообщении.

Организована работа штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, взаимодействие служб. Ситуация находится на контроле ГСЧС.

Также отмечается, что функционирует 1 пункт жизнеобеспечения (7 палаток ГСЧС, 1 благотворительной организации), 3 стационарных пункта обогрева, в которые обратилось 10 тыс. 182 человека (за сутки 929 чел.), Обеспечено питание 3 полевыми кухнями.

Организовано и проводится выдача населению города гуманитарной помощи в виде продуктовых и промышленных наборов в пакетах, выдано 5 тыс. 133 набора (за сутки 1 тыс. 112).

А вчера в Авдеевку прибыло 6 грузовых и 8 легковых автомобилей гуманитарной помощи (продукты питания, вещи и медикаменты общим количеством 32 тонны).

Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогреваполевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕССШАВеликобританию, КанадуСЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе.

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