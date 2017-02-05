С Авдеевки эвакуировали 266 человек, среди них 124 ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. С Авдеевки эвакуированы 266 человек, из них 42 человека пожилого возраста и 124 ребенка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
"По состоянию на 7 ч. 5 февраля с Авдеевка эвакуированы 266 человек (из них 42 человека пожилого возраста и 124 ребенка) - в течение суток - 22 (из них 10 детей). Сформированы списки из 33 человек (из них 16 детей) на эвакуацию ", - говорится в сообщении.
Организована работа штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, взаимодействие служб. Ситуация находится на контроле ГСЧС.
Также отмечается, что функционирует 1 пункт жизнеобеспечения (7 палаток ГСЧС, 1 благотворительной организации), 3 стационарных пункта обогрева, в которые обратилось 10 тыс. 182 человека (за сутки 929 чел.), Обеспечено питание 3 полевыми кухнями.
Организовано и проводится выдача населению города гуманитарной помощи в виде продуктовых и промышленных наборов в пакетах, выдано 5 тыс. 133 набора (за сутки 1 тыс. 112).
А вчера в Авдеевку прибыло 6 грузовых и 8 легковых автомобилей гуманитарной помощи (продукты питания, вещи и медикаменты общим количеством 32 тонны).
Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе.