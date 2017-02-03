З Авдіївки евакуювали 244 людини, серед них 114 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. З Авдіївки евакуйовано 244 особи, з них 40 людей похилого віку та 114 дітей. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС України.
“Станом на 16 год. 3 лютого з Авдіївки евакуйовано 44 людини (з них 19 дітей) до пансіонату „Перлина Донеччини“ у Святогірськ”, — скзаано у повідомленні.
Загалом з міста евакуйовано 244 особи, з них 40 людей похилого віку та 114 дітей.
Також повідомляється, що функціонує 1 пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось понад 9242 чоловіки, з них 4228 людей похилого віку та 1236 дітей. Забезпечено харчування 3 польовими кухнями.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир’я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.