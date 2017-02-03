Из Авдеевки эвакуировали 244 человека, среди них 114 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Из Авдеевки эвакуировали 244 человека, из них 40 человек пожилого возраста и 114 детей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Украины.
"По состоянию на 16 час. 3 февраля из Авдеевки эвакуировали 44 человека (из них 19 детей) в пансионат "Перлина Донеччини" в Святогорск", - сказано в сообщении.
Всего из города эвакуировали 244 человека, из них 40 человек пожилого возраста и 114 детей.
Также сообщается, что функционирует 1 пункт жизнеобеспечения (7 палаток ГосЧС, 1 благотворительной организации), 3 стационарных пункта обогрева, в которые обратились более 9 242 человек, из них 4 228 пожилых людей и 1 236 детей. Обеспечено питание 3 полевыми кухнями.
Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе.
3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе прорыва ЛЭП под Авдеевкой.