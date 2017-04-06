З 8-го квітня у Києві зміниться розклад руху автобусного маршруту № 117
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. З 8 квітня 2017 року робота автобусного маршруту № 117 у столиці "станція метро "Лівобережна" – Русанівські сади" буде організована за графіком весняно-осіннього періоду, передає УНН з посиланням на прес-службу Київпастрансу.
Відправлення (у робочі та вихідні дні) відбуватиметься за наступним графіком:
від зупинки ст. м. "Лівобережна" - 7:20, 8:00, 8:40, 9:20, 10:00, 10:40, 16:30, 17:10, 17:50, 18:30, 19:10, 19-50;
від зупинки "Русанівські сади" - 7:40, 8:20, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00,16:50, 17:30, 18:10, 18:50, 19:30, 20:10.
Як повідомляв УНН 6 квітня, рух кількох тролейбусних маршрутів у Києві частково закриють 7-го квітня.
Також 8-9 го квітня через напівмарафон рух деякого столичного транспорту зміниться.
На вихідних через ярмарки зміниться рух столичного автобусу №101.
Рух транспорту на столичному мосту Метро в першій смузі буде обмежено до 30 квітня.