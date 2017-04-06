С 8 апреля в Киеве изменится расписание движения автобусного маршрута № 117
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. С 8 апреля 2017 года работа автобусного маршрута № 117 в столице "станция метро "Левобережная"- Русановские сады" будет организована по графику весенне-осеннего периода, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевпастранса.
Отправка (в рабочие и выходные дни) будет происходить по следующему графику:
от остановки ст. м. "Левобережная" - 7:20, 8:00, 8:40, 9:20, 10:00, 10:40, 16:30, 17:10, 17:50, 18:30, 19:10, 19-50;
от остановки "Русановские сады" - 7:40, 8:20, 9:00, 9:40, 10:20, 11: 00,16: 50, 17:30, 18:10, 18:50, 19:30 20:10.
Как сообщал УНН 6 апреля, движение нескольких троллейбусных маршрутов в Киеве частично закроют 7 апреля.
Также 8-9 го апреля из-за полумарафона движение некоторого столичного транспорта изменится.
На выходных из-за ярмарок изменится движение столичного автобуса №101.
Движение транспорта на столичном мосту Метро в первой полосе будет ограничено до 30 апреля.