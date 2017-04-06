З 7-го квітня на кордонах ЄС діятимуть нові правила ідентифікації та оформлення
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. З 7-го квітня на зовнішніх кордонах Європейського союзу (ЄС) запроваджуються нові правила ідентифікації та прикордонного оформлення з використанням відповідних баз даних. Нововведення напряму не стосуватимуться громадян України, передає УНН з посиланням на адміністрацію Державної прикордонної служби України.
"Ці нововведення вступають у дію на підставі Розпорядження Європейського парламенту та Ради ЄС 2017/458 від 15 березня 2017 року і напряму не стосуються громадян України", - зазначається у повідомленні.
А саме, йдеться про те, що наразі громадяни країн ЄС на підставі законодавства Євросоюзу користуються правом вільного переміщення, що здійснюється на засадах мінімального прикордонного оформлення.
Після вступу в дію вищезазначеного розпорядження ці особи під час в’їзду та виїзду з території країн членів ЄС змушені будуть систематично проходити контроль на зовнішніх кордонах з подальшим внесенням інформації у базу даних, що не робилося до моменту набуття чинності цим розпорядженням.
Європейські правоохоронці зазначають, що завдання, які входять до їхніх обов’язків, жодним чином не вплинуть на дотримання плинності прикордонного руху в пунктах пропуску на кордоні з Україною.
Як повідомляв УНН 6 квітня, на Одещині прикордонники зупинили спробу контрабанди алкоголю.