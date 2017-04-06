С 7-го апреля на границах ЕС будут действовать новые правила идентификации и оформления

"Эти нововведения вступают в силу на основании Распоряжения Европейского парламента и Совета ЕС 2017/458 от 15 марта 2017 года и напрямую не касаются граждан Украины", - отмечается в сообщении.

В частности, речь идет о том, что сейчас граждане стран ЕС на основании законодательства Евросоюза пользуются правом свободного перемещения, осуществляемого на основе минимального пограничного оформления.

После вступления в силу вышеупомянутого распоряжения эти лица при въезде и выезда с территории стран-членов ЕС будут систематически проходить контроль на внешних границах с последующим внесением информации в базу данных, что не делалось до момента принятия распоряжения.

Европейские правоохранители отмечают, что задачи, которые входят в их обязанности, не влияют на пограничное движение в пунктах пропуска на границе с Украиной.

Как сообщал УНН 6 апреля, в Одесской области пограничники пресекли попытку контрабанды алкоголя.