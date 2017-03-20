З 20 березня представники українських шкіл обиратимуть найкращі проекти підручників для 9 класу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. З понеділка, 20 березня 2017 року, представники педагогічних колективів українських шкіл зможуть ознайомитися з електронними версіями проектів нових підручників для 9 класу та рекомендувати найкращі для використання у навчальному процесі, повідомляє прес-служба ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”, пише УНН.
Під час першого етапу конкурсного відбору, оригінал-макети проектів підручників уже пройшли науково-педагогічну експертизу. Такий порядок, наголошують в ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», дозволить зробити процес відбору навчальної літератури для загально-освітніх навчальних закладів більш прозорим та демократичним.
Уперше інноваційний конкурс підручників проходить на платформі, яку розробив Інститут модернізації змісту освіти спільно з консультантами та громадськістю. Створення Репозитарію навчальних матеріалів – repository.imzo.gov.ua – підтримали педагоги та видавці навчальної літератури, насамперед Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів.