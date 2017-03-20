С 20 марта представители украинских школ будут выбирать лучшие проекты учебников для 9 класса

Во время первого этапа конкурсного отбора, оригинал-макеты проектов учебников уже прошли научно-педагогическую экспертизу. Такой порядок, подчеркивают в ГНУ “Институт модернизации содержания образования”, позволит сделать процесс отбора учебной литературы для общеобразовательных учебных заведений более прозрачным и демократичным.

Впервые инновационный конкурс учебников проходит на платформе, разработанной Институтом модернизации содержания образования совместно с консультантами и общественностью. Создание репозитория учебных материалов — repository.imzo.gov.ua — поддержали педагоги и издатели учебной литературы, прежде всего Украинская ассоциация издателей и книгораспространителей.