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З 14 години 10 лютого бойовики застосували РСЗВ БМ-21 "Град", танки та артилерію

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Починаючи з 14 години 10 лютого російсько-окупаційні війська застосували РСЗВ БМ-21 “Град”, танки, артилерію калібром 152 міліметри та міномети калібром 120 міліметрів по населеному пункту Красногорівка. Повторний артилерійський наліт по цьому населеному пункту було здійснено о 16 годині 46 хвилин, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

З 14 години 10 лютого бойовики застосували РСЗВ БМ-21 "Град", танки та артилерію

“Загалом, протягом дня по Красногорівці було випущено 28 ракет РСЗВ, 29 мін калібром 120 міліметрів, 4 снаряди калібром 152 міліметри та здійснено 10 пострілів з танку. Такі грубі порушення Мінських домовленостей красномовно свідчать про відверте небажання незаконних збройних формувань дотримуватись взятих на себе зобов’язань в рамках Тристоронньої контактної групи”, — йдеться в повідомленні.

Разом із тим, інформаційні ресурси ОРДО і ОРЛО продовжують маніпулювати інформацією, намагаючись видати власні обстріли міст за нібито “дружній” вогонь українських артилеристів.

“У зв’язку із цим, Прес-центр штабу АТО вкотре наголошує, що подібна інформація не відповідає дійсності. Прохання обережно ставитися до такого роду повідомлень, що за своїм змістом є яскравим прикладом ведення гібридної війни проти України. Керівництвом штабу АТО віддано чіткі накази військам не піддаватись на провокації, та максимально дотримуватись режиму припинення вогню”, — зазначила прес-служба.

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