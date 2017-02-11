С 14 часов 10 февраля боевики применили РСЗО БМ-21 "Град", танки и артиллерию

"В целом, в течение дня по Красногоровке было выпущено 28 ракет РСЗО, 29 мин калибром 120 миллиметров, 4 снаряда калибром 152 миллиметра и осуществлено 10 выстрелов из танка. Такие грубые нарушения Минских договоренностей красноречиво свидетельствуют об откровенном нежелании незаконных вооруженных формирований придерживаться взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы ", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, информационные ресурсы ОРДО и ОРЛО продолжают манипулировать информацией, пытаясь выдать собственные обстрелы городов за якобы "дружественный" огонь украинских артиллеристов.

"В связи с этим, Пресс-центр штаба АТО раз подчеркивает, что подобная информация не соответствует действительности. Просьба осторожно относиться к такого рода сообщениям, которые по своему содержанию являются ярким примером ведения гибридной войны против Украины. Руководством штаба АТО отдано четкие приказы войскам не поддаваться на провокации и максимально соблюдать режим прекращения огня ", - отметила пресс-служба.