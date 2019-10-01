З 1 жовтня водії повинні вмикати фари поза населеними пунктами
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. З 1 жовтня під час руху поза населеними пунктами необхідно вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар. Ця вимога ПДР діє в період з 1 жовтня до 1 травня та є обов'язковою для виконання у будь-який час доби. Про це УНН повідомляє з посиланням на нагадування Патрульної поліції України.
"З 1 жовтня треба весь час, рухаючись поза населеними пунктами, вмикати ближнє світло фар або денні ходові вогні. Тримайте їх увімкненими і вдень, і вночі. Це покращить видимість автівки під час руху вдень та допоможе запобігти ДТП", - вказали у патрульній поліції. За ігнорування цієї норми передбачено штраф.
Нагадаємо, за тиждень патрульні склали понад тисячу протоколів за п'яне водіння.