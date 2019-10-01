С 1 октября водители должны включать фары вне населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. С 1 октября во время движения вне населенных пунктов необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. Это требование ПДД действует в период с 1 октября до 1 мая и является обязательным для выполнения в любое время суток. Об этом УНН сообщает со ссылкой на напоминание Патрульной полиции Украины.
"С 1 октября надо все время, двигаясь вне населенных пунктов, включать ближний свет фар или дневные ходовые огни. Держите их включенными и днем, и ночью. Это улучшит видимость автомобиля при движении днем и поможет предотвратить ДТП", - указали в патрульной полиции. За игнорирование этой нормы предусмотрен штраф.
Напомним, за неделю патрульные составили более тысячи протоколов за пьяное вождение.