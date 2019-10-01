С 1 октября водители должны включать фары вне населенных пунктов

"С 1 октября надо все время, двигаясь вне населенных пунктов, включать ближний свет фар или дневные ходовые огни. Держите их включенными и днем, и ночью. Это улучшит видимость автомобиля при движении днем и поможет предотвратить ДТП", - указали в патрульной полиции. За игнорирование этой нормы предусмотрен штраф.

Напомним, за неделю патрульные составили более тысячи протоколов за пьяное вождение.