З 1 листопада підвищаться тарифи на телефонний зв'язок
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. З 1 листопада 2018 року набирають чинності нові граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.
"Звертаємо увагу, що з 1 листопада 2018 року набирають чинності нові Граничні тарифи, затверджені рішенням НКРЗІ від 18 вересня 2018 року № 488 "Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 28 листопада 2017 року № 606" та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 2 жовтня 2018 року за № 1125/32577", - йдеться у повідомленні відомстві.
Згідно з проектами постанов, абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу буде установлений максимальний тариф для основного телефонного апарата, підключеного до окремої лінії, на рівні: 100 гривень для підприємств і 70 гривень – для населення.
При цьому в Нацкомісії уточнили, що публікація рішення щодо змінених тарифів відбудеться 30.10.2018 в бюлетені "Офіційний вісник України" № 83.
Нагадаємо, національний оператор фіксованого зв’язку ПАТ “Укртелеком” з 1 червня підвищив абонентську плату для фізичних осіб на 6 грн з ПДВ.
У липні, "Укртелеком" звернувся до Національної комісії з держрегулювання зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) з проханням підвищити граничні тарифи на стаціонарну телефонію. З 1 листопада тарифи мають підвищитись на 14%.