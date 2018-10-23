З 1 листопада підвищаться тарифи на телефонний зв'язок

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. З 1 листопада 2018 року набирають чинності нові граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.