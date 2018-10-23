С 1 ноября повысятся тарифы на телефонную связь

"Обращаем внимание, что с 1 ноября 2018 года вступают в силу новые Предельные тарифы, утвержденные решением НКРСИ от 18 сентября 2018 года № 488 "Об утверждении предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги и признании утратившим силу решения НКРС от 28 ноября 2017 № 606" и зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 2 октября 2018 года под № 1125/32577", - говорится в сообщении ведомстве.

По проектам постановлений, абонентам местной телефонной сети городов, сел и поселков городского типа будет установлен максимальный тариф для основного телефонного аппарата, подключенного к отдельной линии, на уровне 100 гривен для предприятий и 70 гривен - для населения.

При этом в Нацкомиссии уточнили, что публикация решения по измененных тарифов состоится 30.10.2018 в бюллетене "Официальный вестник Украины" № 83.

Напомним, национальный оператор фиксированной связи ПАО "Укртелеком" с 1 июня повысил абонентскую плату для физических лиц на 6 грн с НДС.

В июле, "Укртелеком" обратился в Национальную комиссию по госрегулированию связи и информатизации (НКРСИ) с просьбой повысить предельные тарифы на стационарную телефонию. С 1 ноября тарифы должны повыситься на 14%.