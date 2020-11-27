З 1 грудня в українських поїздах знову продаватимуть чай та каву

“З 1 грудня 2020 року Укрзалізниця поновлює реалізацію чайно-кавової продукції у пасажирських поїздах. Таке рішення прийнято через численні звернення та побажання пасажирів повернути чай та каву”, - повідомили в пресслужбі.

Зазначається, що зі свого боку Укрзалізниця надаватиме послуги відповідно до санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм. Усі напої надаватимуться в одноразовому посуді — гофрованих стаканах місткістю 250 мл.

“Ціна послуги для пасажирів не зміниться: як і раніше, чай, кава та вода у пляшці (0,5 л) коштуватимуть по 10 грн. Замовити та оплатити напої можна буде при оформленні проїзних квитків онлайн”, - йдеться в повідомленні пресслужби.

Також, за даними УЗ, для зручності пасажирів у поїздах буде реалізовуватися інша продукція в індивідуальному пакуванні: печиво, вафлі, снеки тощо.

Як повідомляв УНН, Укрзалізниця пропонує послугу проїзду у вагоні-салоні, яким можна пересуватись Україною на VIP-рівні під час карантину.

Такий вагон вміщує до 11 осіб, має кухню з холодильником, залу відпочинку з комп’ютером та відеотехнікою, а також ліжко та ванну кімнату.