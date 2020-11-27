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3 марта, 21:00 • 111119 просмотра

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С 1 декабря в украинских поездах снова будут продавать чай и кофе

С 1 декабря в украинских поездах снова будут продавать чай и кофе

Киев  •  УНН

 • 13192 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Укрзализныця по просьбе пассажиров восстанавливает реализацию чайно-кофейной продукции в поездах начиная с 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба УЗ, передает УНН.

"С 1 декабря 2020 года Укрзализныця обновляет реализацию чайно-кофейной продукции в пассажирских поездах. Такое решение принято по многочисленным обращениям и пожеланиям пассажиров вернуть чай и кофе", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что со своей стороны Укрзализныця будет предоставлять услуги в соответствии с санитарно-гигиеническими и противоэпидемическими нормами. Все напитки будут предоставляться в одноразовой посуде - гофрированных стаканах емкостью 250 мл.

"Цена услуги для пассажиров не изменится: по-прежнему, чай, кофе и вода в бутылке (0,5 л) будут стоить по 10 грн. Заказать и оплатить напитки можно будет при оформлении проездных билетов онлайн", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также, по данным УЗ, для удобства пассажиров в поездах будет реализовываться другая продукция в индивидуальной упаковке: печенье, вафли, снеки и др.

Как сообщал УНН, Укрзализныця предлагает услугу проезда в вагоне-салоне, которым можно передвигаться Украины на VIP-уровне во время карантина.

Такой вагон вмещает до 11 человек, имеет кухню с холодильником, зал отдыха с компьютером и видеотехникой, а также кровать и ванную комнату.

Украинские Национальные Новости

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