С 1 декабря в украинских поездах снова будут продавать чай и кофе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Укрзализныця по просьбе пассажиров восстанавливает реализацию чайно-кофейной продукции в поездах начиная с 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба УЗ, передает УНН.
"С 1 декабря 2020 года Укрзализныця обновляет реализацию чайно-кофейной продукции в пассажирских поездах. Такое решение принято по многочисленным обращениям и пожеланиям пассажиров вернуть чай и кофе", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что со своей стороны Укрзализныця будет предоставлять услуги в соответствии с санитарно-гигиеническими и противоэпидемическими нормами. Все напитки будут предоставляться в одноразовой посуде - гофрированных стаканах емкостью 250 мл.
"Цена услуги для пассажиров не изменится: по-прежнему, чай, кофе и вода в бутылке (0,5 л) будут стоить по 10 грн. Заказать и оплатить напитки можно будет при оформлении проездных билетов онлайн", - говорится в сообщении пресс-службы.
Также, по данным УЗ, для удобства пассажиров в поездах будет реализовываться другая продукция в индивидуальной упаковке: печенье, вафли, снеки и др.
Как сообщал УНН, Укрзализныця предлагает услугу проезда в вагоне-салоне, которым можно передвигаться Украины на VIP-уровне во время карантина.
Такой вагон вмещает до 11 человек, имеет кухню с холодильником, зал отдыха с компьютером и видеотехникой, а также кровать и ванную комнату.