"Ювентус" здійснив перший зимовий трансфер
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. В рамках зимового трансферного вікна провідний клуб Італії "Ювентус" оформив трансфер футболіста "Аталанти", інформує УНН з посиланням на сайт "Старої синьйори".
За молодого гравця – Деяна Кулусевскі, який народився в Стокгольмі 25 квітня 2000 року, "Юве" заплатить 35 млн євро. Також ця сума може бути збільшена ще на 9 млн.
Угода буде діяти до 30 червня 2024 року. Кулусевскі приєднається до "Ювентусу" наступного літа, а завершить сезон молодий гравець в складі Парми, за яку він виступає зі старту чемпіонату на правах оренди.
Додамо, що шведський півзахисник, який раніше належав "Аталанті", до червня буде грати в оренді "Пармі" в якій почав сезон. Наразі гравець має 19 зіграних поєдинків при 4 голах за "Парму".