"Ювентус" совершил первый зимний трансфер
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В рамках зимнего трансферного окна ведущий клуб Италии "Ювентус" оформил трансфер футболиста "Аталанты", информирует УНН со ссылкой на сайт "Старой синьоры".
За молодого игрока - Деяна Кулусевски, который родился в Стокгольме 25 апреля 2000 года, "Юве" заплатит 35 млн евро. Также эта сумма может быть увеличена еще на 9 млн.
Соглашение будет действовать до 30 июня 2024 года. Кулусевски присоединится к "Ювентусу" следующим летом, а завершит сезон молодой игрок в составе Пармы, за которую он выступает со старта чемпионата на правах аренды.
Добавим, что шведский полузащитник, который ранее принадлежал "Аталанте", до июня будет играть в аренде "Парме", в которой начал сезон. Сейчас игрок имеет 19 сыгранных поединков при 4 голах за "Парму".