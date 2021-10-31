"Ювентус" зазнав четвертої поразки в сезоні Серії А

Деталі

На 11-й хвилині нападник “Верони” Джованні Сімеоне забив перший гол у матчі. Через три хвилини Сімеоне оформив дубль. Автором гольового пасу став Дарко Лазовіч. На 80-й хвилині півзахисник “Ювентуса” Вестон Маккенні відіграв один м’яч, йому асистував Данило.

У підсумку “Верона” набрала 15 очок у 11 матчах і посідає восьме місце в таблиці Серії А. “Ювентус” (15) — на дев’ятому місці. Туринська команда вдруге поспіль поступилася в чемпіонаті, і в четверте за сезон.

Доповнення

В іншому поєдинку змагального дня Серії А “Торіно” вдома у більшості обіграв “Сампдорію” — 3:0.