"Ювентус" потерпел четвертое поражение в сезоне Серии А

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На 11-й минуте нападающий "Вероны" Джованни Симеоне забил первый гол в матче. Через три минуты Симеоне оформил дубль. Автором голевого паса стал Дарко Лазович. На 80-й минуте полузащитник "Ювентуса" Вестон Маккенни отыграл один мяч, ему ассистировал Данило.

В итоге "Верона" набрала 15 очков в 11 матчах и занимает восьмое место в таблице Серии А. "Ювентус" (15) - на девятом месте. Туринская команда второй раз подряд уступила в чемпионате, и в четвертый за сезон.

Дополнение

В другом поединке соревновательного дня Серии А "Торино" дома в большинстве обыграл "Сампдорию" - 3:0.