"Ювентус" вперше за десять років не став чемпіоном Серії А

Деталі

Головний претендент на чемпіонство — “Інтер”, у 34 турі обіграв “Кротоне” (2:0), і тим самим лишили теоретичних шансів туринців завоювати перемогу в чемпіонаті.

Наразі “Інтер” має 82 очки, а “Ювентус” набрав 66 пунктів і до кінця сезону проведе п’ять поєдинків у внутрішньому чемпіонаті.

Довідка

“Ювентус” вигравав чемпіонат Італії протягом останніх дев’яти років, серія почалася в сезоні-2011/12. Три титули команда завоювала з тренером Антоніо Конте, який зараз очолює “Інтер”.