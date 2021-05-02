"Ювентус" впервые за десять лет не стал чемпионом Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Туринский "Ювентус" потерял шансы на завоевание Скудетто в итальянской Серии А, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Goal".
Детали
Главный претендент на чемпионство — “Интер”, в 34 туре обыграл “Кротоне” (2:0), и тем самым оставили теоретических шансов туринцев завоевать победу в чемпионате.
Сейчас “Интера” 82 очка, а “Ювентус” набрал 66 пунктов и до конца сезона проведет пять поединков во внутреннем чемпионате.
Справка
“Ювентус” выигрывал чемпионат Италии в течение последних девяти лет, серия началась в сезоне-2011/12. Три титула команда завоевала с тренером Антонио Конте, который сейчас возглавляет “Интер”.