"Ювентус" планує скоротити зарплати гравцям на 30%
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Через пандемію коронавірусу ФК "Ювентус" має намір знизити зарплату своїм гравцям на 30%, передає УНН з посиланням на Mundo Deportivo.
Можливість мінімізувати економічні збитки від епідемії COVID-19 італійським ФК, в тому числі - "Ювентусу", надав Глава Італійської федерації футболу Габріеле Гавіна. Тепер "Ювентус" готується скоротити витрати.
У разі, якщо зарплати будуть урізані - нападник клубу Кріштіану Роналду втратить майже 10 мільйонів євро, оскільки річне утримання футболіста обходиться клубу в 31 млн євро.
Нагадаємо, швейцарський ФК "Сьоне" розірвав контракти з гравцями, які відмовилися від урізання зарплат.
На думку виконавчого директора УПЛ Євгена Дикого, футболістів не повинні позбавляти зарплат через карантин, але все залежить від контракту.
Українські ФК, тим часом, заяв щодо урізання або збереження виплат за контрактами своїм гравцям ще не робили.
Також нагадаємо, тренери українського футболу і співробітники УАФ взяли рішення відмовитися від частини своїх зарплат з метою направити ці кошти на боротьбу з коронавірусом.