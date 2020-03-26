"Ювентус" планирует сократить зарплаты игрокам на 30%
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Из-за пандемии коронавируса ФК "Ювентус" намерен снизить зарплату своим игрокам на 30%, передает УНН со ссылкой на Mundo Deportivo.
Возможность минимизировать экономический урон от эпидемии COVID-19 итальянским ФК, в том числе – "Ювентусу", предоставил Глава Итальянской федерации футбола Габриэле Гавина. Теперь "Ювентус" готовится сократить расходы.
В случае, если зарплаты будут урезаны - нападающий клуба Криштиану Роналду потеряет почти 10 миллионов евро, так как годовое содержание футболиста обходится клубу в 31 миллион евро.
Напомним, швейцарский ФК "Сьоне" расторг контракты с игроками, которые отказались от урезания зарплат.
По мнению исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого, футболистов не должны лишать зарплат из-за карантина, но все зависит от контракта.
Украинские ФК, тем временем, заявлений касательно урезания либо сохранения выплат по контрактам своим игрокам еще не делали.
Также напомним, тренера украинского футбола и сотрудники УАФ приняли решения отказаться от части своих зарплат з целью направить эти средства на борьбу с коронавирусом.