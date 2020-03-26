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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 94800 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102301 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104403 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103505 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111828 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100403 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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5 марта, 08:02 • 106577 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131513 просмотра

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Актуальное
"Ювентус" планирует сократить зарплаты игрокам на 30%

"Ювентус" планирует сократить зарплаты игрокам на 30%

Киев  •  УНН

 • 15725 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Из-за пандемии коронавируса ФК "Ювентус" намерен снизить зарплату своим игрокам на 30%, передает УНН со ссылкой на Mundo Deportivo.

Возможность минимизировать экономический урон от эпидемии COVID-19 итальянским ФК, в том числе – "Ювентусу", предоставил Глава Итальянской федерации футбола Габриэле Гавина. Теперь "Ювентус" готовится сократить расходы.

В случае, если зарплаты будут урезаны - нападающий клуба Криштиану Роналду потеряет почти 10 миллионов евро, так как годовое содержание футболиста обходится клубу в 31 миллион евро.

Напомним, швейцарский ФК "Сьоне" расторг контракты с игроками, которые отказались от урезания зарплат.

По мнению исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого, футболистов не должны лишать зарплат из-за карантина, но все зависит от контракта. 

Украинские ФК, тем временем, заявлений касательно урезания либо сохранения выплат по контрактам своим игрокам еще не делали.

Также напомним, тренера украинского футбола и сотрудники УАФ приняли решения отказаться от части своих зарплат з целью направить эти средства на борьбу с коронавирусом. 

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