"Ювентус" підписав першого венесуельського футболіста в історії клубу

Трансфер з "Дженоа" обійшовся туринському гранду в 8 мільйонів євро. Угода з хавбеком розрахована до червня 2020 року.

Варто відзначити, що Т.Рінкон виступав за "Дженоа" з 2014 року, провівши за клуб 78 матчів і забив три м'ячі. Також гравець з 2008 року захищає кольори національної збірної – 81 зіграний поєдинок.

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Примітно, що Т.Рінкон став першим венесуельським гравцем "Ювентуса" в історії клубу.

Нагадаємо, що у нинішньому сезоні футболіст середньої ланки поля провів 16 матчів за генуезців та віддав два гольових паси.