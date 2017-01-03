"Ювентус" подписал первого венесуэльского футболиста в истории клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Действующий чемпион итальянской Серии А "Ювентус" объявил о переходе в свой стан полузащитника "Дженоа" и сборной Венесуэлы Томаса Ринкона, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды из Турина.
Трансфер с "Дженоа" обошелся туринскому гранду в 8 млн. евро. Соглашение с хавбеком рассчитано до июня 2020 года.
Стоит отметить, что Т.Ринкон выступал за "Дженоа" с 2014 года, проведя за клуб 78 матчей и забил три мяча. Также игрок с 2008 года защищает цвета национальной сборной - 81 сыгранный поединок.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский форвард М.Девич покинул состав ФК "Рубин"
Примечательно, что Т.Ринкон стал первым венесуэльским игроком "Ювентуса" в истории клуба.
Напомним, что в нынешнем сезоне футболист среднего звена поля провел 16 матчей за генуэзцев и отдал два голевых паса.