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"Ювентус" подписал первого венесуэльского футболиста в истории клуба

Киев • УНН

 • 6700 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Действующий чемпион итальянской Серии А "Ювентус" объявил о переходе в свой стан полузащитника "Дженоа" и сборной Венесуэлы Томаса Ринкона, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды из Турина.

Трансфер с "Дженоа" обошелся туринскому гранду в 8 млн. евро. Соглашение с хавбеком рассчитано до июня 2020 года.

Стоит отметить, что Т.Ринкон выступал за "Дженоа" с 2014 года, проведя за клуб 78 матчей и забил три мяча. Также игрок с 2008 года защищает цвета национальной сборной - 81 сыгранный поединок.

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Примечательно, что Т.Ринкон стал первым венесуэльским игроком "Ювентуса" в истории клуба.

Напомним, что в нынешнем сезоне футболист среднего звена поля провел 16 матчей за генуэзцев и отдал два голевых паса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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