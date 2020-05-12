Ювенальні прокурори оскаржують нестворення служб у справах дітей в ОТГ

“Офіс Генерального прокурора зорієнтував прокурорів реагувати на кожен факт бездіяльності органів місцевої влади щодо створення в ОТГ служб у справах дітей із зобов’язанням усунути порушення закону”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до реформи децентралізації, передбачається створення в ОТГ служб у справах дітей та передачу їм повноважень від органів опіки та піклування. Однак наразі вони створені лише у 20% громад. Через це нагальні питання захисту прав дитини, особливо соціально вразливих категорій — сиріт, дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту, представлення їх інтересів у більшості територіальних громад залишаються без належної уваги.

“Наразі ювенальними прокурорами заявлено 54 таких позови, 3 з яких вже розглянуто та задоволено. За позовами прокуратури Чернігівської області судом визнано протиправною бездіяльність місцевих органів щодо нестворення служб у справах дітей в ОТГ Корюківської і Городнянської міських рад та Куликівської селищної ради”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією Мінсоцполітики, у сім’ях, де є сироти, діти з інвалідністю та малозабезпечені діти повинні харчуватися безкоштовно, проте в умовах карантину наразі не вдалось знайти рішення, як вирішити питання централізовано, тому це має вирішуватись на регіональному рівні.