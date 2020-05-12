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Ювенальные прокуроры оспаривают несоздание служб по делам детей в ОТГ

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Ювенальные прокуроры оспаривают бездействие органов местной власти за несоздание служб по делам детей при формировании Объединенных территориальных общин. Сейчас заявлено 54 таких иска, из которых три уже удовлетворены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Ювенальные прокуроры оспаривают несоздание служб по делам детей в ОТГ

“Офис Генерального прокурора сориентировал прокуроров реагировать на каждый факт бездействия органов местной власти по созданию в ОТГ служб по делам детей с обязательством устранить нарушения закона”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с реформой децентрализации, предусматривается создание в ОТГ служб по делам детей и передачу им полномочий от органов опеки и попечительства. Однако пока они созданы только в 20% общин. Поэтому насущные вопросы защиты прав ребенка, особенно социально уязвимых категорий — сирот, детей, пострадавших в результате вооруженного конфликта, представление их интересов в большинстве территориальных общин остаются без должного внимания.

“Сейчас ювенальными прокурорами заявлено 54 таких иска, 3 из которых уже рассмотрены и удовлетворены. По искам прокуратуры Черниговской области судом признана противоправной бездеятельность местных органов относительно несоздания служб по делам детей в ОТГ Корюковской и Городнянской городских советов и Куликовского поселкового совета”, — говорится в сообщении.

Напомним, по информации Минсоцполитики, в семьях, где есть сироты, дети с инвалидностью и малообеспеченные дети должны питаться бесплатно, однако в условиях карантина пока не удалось найти решение, как решить вопрос централизованно, поэтому это должно решаться на региональном уровне.

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