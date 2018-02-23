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Ющенко: у Східній Європі на сьогодні є 6 конфліктів, всі вони - російські

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. За останні 50 років на території Східної Європи є 6 військових конфліктів, у кожному з яких агресором, окупантом є Росія. Про це сказав екс-президент України Віктор Ющенко на IV Балтійсько-Черноморскому форумі, передає корреспондент УНН.

“За останні 50 років такої ситуації в східній Європі безпекової, як сьогодні, не було. В Європі 7 військових конфліктів, 6 — на території Східної Європи. Один із них — гарячий. Це, насправді, серйозно, якщо згадати, що жоден з цих конфліктів триває вже деякий час. Є конфлікти, яким 24 роки. Якщо спитати дипломатів, коли останній раз миротворчий формат збирався по Нагірному Карабаху, я думаю, жоден дипломат не скаже, бо всі не вірять. Бо всі розуміють, що у нас немає позитивної практики врегулювання конфлікту”, — сказав екс-президент.

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Тому, за його словами, у деяких країн в цьому питанні виникає два підтексти.

"Перший підтекст, на який дуже часто ведуться деякі політики, принаймні спочатку — це конфлікт внутрішньонаціональний. Якщо національний — то не звертайте увагу. Інституції Європи чи світу потім кажуть, що це — регіональний конфлікт", - зазначив колишній голова держави.

“Від Нагірного карабаху, пройшовши весь південь і дійшовши до Донбасу, у кожному із 6 конфліктів агресором, окупантом є Росія. Тоді виникає питання: чому цей конфлікт називають українським, грузинським, молдовським? Насправді, в нас існує одне питання: російське. Нам потрібно розуміти, що з такою політикою, імперською, рецидивами імперської політики у нове тисячоліття входити не можна”, — додав він.

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