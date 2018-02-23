Ющенко: в Восточной Европе на сегодня 6 конфликтов, все они - русские

"За последние 50 лет такой ситуации в Восточной Европе безопасности, как сегодня, не было. В Европе 7 военных конфликтов, 6 - на территории Восточной Европы. Один из них - горячий. Это на самом деле серьезно, если вспомнить, что ни один из этих конфликтов продолжается уже некоторое время. Есть конфликты, которым 24 года. Если спросить дипломатов, когда последний раз миротворческий формат собирался по Нагорному Карабаху, я думаю, ни один дипломат не скажет, потому что все не верят. Потому что все понимают, что у нас нет положительной практики урегулирования конфликта", - сказал экс-президент.

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Поэтому, по его словам, в некоторых странах в этом вопросе возникает два подтекста.

"Первый подтекст, на который очень часто ведутся некоторые политики, по крайней мере сначала - это конфликт внутринациональный. Если национальный - не обращайте внимание. Институты Европы или мира потом говорят, что это - региональный конфликт", - отметил бывший глава государства.

"От Нагорного Карабаха, пройдя весь юг и дойдя до Донбасса, в каждом из 6 конфликтов агрессором, оккупантом является Россия. Тогда возникает вопрос: почему этот конфликт называют украинским, грузинским, молдавским? На самом деле, у нас существует один вопрос: русский. Нам нужно понимать, что с такой политикой, имперской, рецидивами имперской политики в новое тысячелетия входить нельзя", - добавил он.