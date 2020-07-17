Юрій Вітренко офіційно завершив роботу у Нафтогазі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Колишній виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко завершив роботу в компанії, передає УНН з посиланням на пресслужбу Нафтогазу.
"Юрій Вітренко завершив роботу у Нафтогазі. Його знання, досвід і відданість справі стали важливою частиною успіху команди Нафтогазу на старті складної реформи нафтогазової галузі та перезавантаження компанії. Ми щиро вдячні Юрію за роботу і бажаємо успіхів і подальших досягнень", - повідомили в компанії.
Сам Вітренко на своїй сторінці в Facebook написав, що у четвер був його останній день роботи в Нафтогазі.
"Лишаючи в Нафтогазі великі напрацювання (та гроші від Газпрому — напрямок, за який я відповідав), хочу побажати керівництву компанії та держави достатньо компетентності та порядності використати їх на благо громадян України", - зазначив він.
Нагадаємо, директор “Нафтогазу України” Юрій Вітренко повідомив про скорочення своєї посади 13 травня. Вітренко стверджує, що його звільнять через два місяці, та що причина цього — боротьба з “Газпромом”. Вітренко розкритикував у цьому контексті голову правління “Нафтогазу України” Андрія Коболєва.