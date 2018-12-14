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Юристи з команди Януковича знімають на відео нарадчу в Оболонському райсуді

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Представники юридичної компанії, яка представляє інтереси екс-президента України Віктора Януковича, в Оболонському районному суді столиці знімають на камери своїх телефонів нарадчу кімнату, де судді ухвалюють кінцеве рішення у справі Віктора Януковича. Про це повідомили УНН у прес-службі суду.

Юристи з команди Януковича знімають на відео нарадчу в Оболонському райсуді

"Представниками адвокатського об’єднання "AVER LEX" в Оболонському районному суді здійснюються спроби зафіксувати можливе порушення суддями таємниці нарадчої кімнати у справі за обвинуваченням екс-президента Януковича Вікторовича Федоровича. Зокрема, двоє осіб постійно перебувають на третьому поверсі суду та знімають відвідувачів суду, всіх працівників суду на відеокамери своїх мобільних телефонів", - розповіли у суді.

При цьому у прес-службі наголосили на тому, що "жодних порушень таємниці нарадчої кімнати як не відбувалося раніше, так і не відбувається зараз".

"Судді радяться для винесення остаточного об’єктивного вироку", - резюмували у суді.

Як повідомляв УНН, суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення остаточного рішення у справі про держзраду екс-президента. Додамо, виступ з останнім словом екс-президента призначався тричі - на 12 жовтня, 23 жовтня та 19 листопада, але без поважних причин Янукович не вийшов на відеозв’язок.

Колишньому президенту України Віктору Янукович інкримінують вчинення державної зради, пособництво представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, і веденні агресивної війни. Тобто в злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 КК України.

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