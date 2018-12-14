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Юристы из команды Януковича снимают на видео совещательную в Оболонском райсуде

Киев • УНН

 • 14905 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Представители юридической компании, которая представляет интересы экс-президента Украины Виктора Януковича, в Оболонском районном суде столицы снимают на камеры своих телефонов совещательную комнату, где судьи принимают окончательное решение по делу Виктора Януковича. Об этом сообщили УНН в пресс-службе суда.

Юристы из команды Януковича снимают на видео совещательную в Оболонском райсуде

"Представителями адвокатского объединения "AVER LEX" в Оболонском районном суде осуществляются попытки зафиксировать возможное нарушение судьями тайны совещательной комнаты по делу по обвинению экс-президента Януковича Викторовича Федоровича. В частности, два человека постоянно находятся на третьем этаже суда и снимают посетителей суда, всех работников суда на видеокамеры своих мобильных телефонов", - рассказали в суде.

При этом в пресс-службе отметили, что "никаких нарушений тайны совещательной комнаты как не происходило ранее, так и не происходит сейчас".

"Судьи совещаются для вынесения окончательного объективного приговора", - резюмировали в суде.

Как сообщал УНН, суд удалился в совещательную комнату для принятия окончательного решения по делу о госизмене экс-президента. Добавим, выступление с последним словом экс-президента предназначалось трижды - на 12 октября, 23 октября и 19 ноября, но без уважительных причин Янукович не вышел на видеосвязь.

Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу инкриминируют совершение государственной измены, пособничество представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть в преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК Украины.

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