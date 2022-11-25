Юридично нікчемні: в ОП різко відреагували на спроби кремля назвати “відчуженням” повернення Криму Україною

Цитата

«Міжнародне право невблаганне: Крим – територія України. А будь-яка спроба рф-злодія назвати повернення вкраденого українському власнику «відчуженням» є юридично нікчемною. Росія програє, щоб усвідомити: крадіжка територій – це кримінальний злочин. Без строку давності…», – написав Подоляк.

Контекст

речник путіна дмитро пєсков прокоментував заяву президента Володимира Зеленського щодо деокупації Криму і назвав це "відчуженням російської території".

"Зроблені заяви говорять про неготовність та небажання Києва вирішувати проблеми невоєнними методами, Зеленський говорить про відчуження російської території, про це не може бути й мови", - сказав пєсков.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий розглянути варіанти повернення Криму невійськовим шляхом.