Юридично нікчемні: в ОП різко відреагували на спроби кремля назвати “відчуженням” повернення Криму Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Спроба росії назвати повернення Криму Україною “відчуженням” не є юридично обгрунтованою. Про це написав у своєму Твіттері радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, передає УНН.
Цитата
«Міжнародне право невблаганне: Крим – територія України. А будь-яка спроба рф-злодія назвати повернення вкраденого українському власнику «відчуженням» є юридично нікчемною. Росія програє, щоб усвідомити: крадіжка територій – це кримінальний злочин. Без строку давності…», – написав Подоляк.
Контекст
речник путіна дмитро пєсков прокоментував заяву президента Володимира Зеленського щодо деокупації Криму і назвав це "відчуженням російської території".
"Зроблені заяви говорять про неготовність та небажання Києва вирішувати проблеми невоєнними методами, Зеленський говорить про відчуження російської території, про це не може бути й мови", - сказав пєсков.
Раніше
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий розглянути варіанти повернення Криму невійськовим шляхом.