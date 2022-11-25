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Юридически ничтожны: в ОП резко отреагировали на попытки кремля назвать "отчуждением" возвращение Крыма Украиной

Киев • УНН

 • 889916 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Попытка россии назвать возвращение Крыма Украиной “отчуждением” не является юридически обоснованной. Об этом написал в своем Твиттере советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, передает УНН.

Цитата

«Международное право неумолимо: Крым – территория Украины. А любая попытка рф-вора назвать возвращение украденного украинскому владельцу «отчуждением» юридически ничтожна. россия проигрывает, чтобы осознать: воровство территорий – это уголовное преступление. Без срока давности…», – написал Подоляк.

Контекст

представитель путина дмитрий песков прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о деоккупации Крыма и назвал это "отчуждением российской территории".

"Сделанные заявления говорят о неготовности и нежелании Киева решать проблемы невоенными методами, Зеленский говорит об отчуждении российской территории, об этом не может быть и речи", - сказал песков. 

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть варианты возвращения Крыма невоенным путем.

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