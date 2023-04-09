Юридичним пріоритетом Трампа буде спроба зняти з нього обвинувальний висновок - адвокат

Трампу пред'явлено звинувачення у скоєнні 34 кримінальних злочинів, пов'язаних із фальсифікацією ділових документів, пов'язаних із виплатою грошей зірці фільмів для дорослих Стормі Деніелс перед виборами 2016 року, щоб вона не оприлюднила заяву про роман, який, за його словами, є хибним. Ці гроші були частиною "схеми" щодо збільшення шансів Трампа на виборах, і потім він намагався їх приховати, стверджують прокурори.

Трамп не визнав себе винним на звинуваченні у вівторок і категорично заперечував правопорушення, стверджуючи, що його переслідують.

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"Я думаю, що будуть деякі дуже добре продумані клопотання про відхилення, засновані на юридичних недоліках обвинувального висновку", - сказав Трасті.

"Я думаю, що клопотання про відхилення мають бути пріоритетними", - додав Трасті.

"Президент (Трамп), мабуть, дуже стійкий хлопець. Він засмучений цією ситуацією з погляду того, що він став мішенню".

Ведучий ABC News також запитав Трасті про розслідування спеціального радника Міністерства юстиції щодо поводження Трампа із секретними документами після того, як він залишив свою посаду.

Трасті, один із адвокатів, які представляють колишнього президента в цій справі, запевнив, що колишній президент більше не має таких документів у своєму розпорядженні і прагне дотримуватися зусиль уряду щодо повернення конфіденційних матеріалів.

Згідно з судовими протоколами, Трамп раніше чинив опір поверненню документів, що призвело до обшуку ФБР у Мар-а-Лаго минулого року.