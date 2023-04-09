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Юридическим приоритетом Трампа будет попытка снять с него обвинительное заключение - адвокат

Юридическим приоритетом Трампа будет попытка снять с него обвинительное заключение - адвокат

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Адвокат Дональда Трампа Джим Трасти заявил в воскресенье, что он ожидает, что юридическая команда, которая представляет бывшего президента в Нью-Йорке, будет пытаться отклонить его обвинения в выплате денег за молчание. Об этом пишет ABC News, передает УНН.

Трампу предъявлено обвинение в совершении 34 уголовных преступлений, связанных с фальсификацией деловых документов, связанных с выплатой денег звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года, чтобы она не обнародовала заявление о романе, который, по его словам, является ложным. Эти деньги были частью "схемы" по увеличению шансов Трампа на выборах, и затем он пытался их скрыть, утверждают прокуроры.

Трамп не признал себя виновным на обвинении во вторник и категорически отрицал правонарушения, утверждая, что его преследуют.

Цитата

"Я думаю, что будут некоторые очень хорошо продуманные ходатайства об отклонении, основанные на юридических недостатках обвинительного заключения", - сказал Трасти.

"Я думаю, что ходатайства об отклонении должны быть приоритетными", - добавил Трасти.

"Президент (Трамп), по-видимому, очень стойкий парень. Он расстроен этой ситуацией с точки зрения того, что он стал мишенью".

Ведущий ABC News также спросил Трасти о расследовании специального советника Министерства юстиции относительно обращения Трампа с секретными документами после того, как он покинул свой пост.

Трасти, один из адвокатов, представляющих бывшего президента в этом деле, заверил, что бывший президент больше не имеет таких документов в своем распоряжении и стремится соблюдать усилия правительства по возвращению конфиденциальных материалов.

Согласно судебным протоколам, Трамп ранее сопротивлялся возвращению документов, что привело к обыску ФБР в Мар-а-Лаго в прошлом году.

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