Юнкер заявив, що не відчуває особливого оптимізму напередодні переговорів з Трампом

"Я не дуже оптимістичний, я дуже добре знайомий з містером Трампом, я часто зустрічався з ним і знаю, як з ним боротися, знаю, як він справляється з іншими, ми будемо вести переговори на рівних", - призвело агентство слова Юнкера.



Також Юнкер відновив свою обіцянку про санкційні заходи, якщо Трамп введе нові тарифи на імпорт автомобілів ЄС.

"Ми готові це зробити, ми в змозі негайно відреагувати", - сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив в понеділок, що в разі невдачі переговорів з главою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером в середу, 25 липня, Вашингтон може ввести мита на автомобілі, що імпортуються з країн ЄС. Президент торкнувся цієї теми в Білому домі на конференції, присвяченій просуванню вітчизняної продукції, в якій брали участь представники американської промисловості.