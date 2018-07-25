Юнкер заявил, что не испытывает особого оптимизма в преддверии переговоров с Трампом

"Я не очень оптимистичен, я очень хорошо знаком с мистером Трампом, я часто встречался с ним и знаю, как с ним бороться, знаю, как он справляется с другими, мы будем вести переговоры на равных", - привело агентство слова Юнкера.



Также Юнкер возобновил свое обещание о санкционных мерах, если Трамп введет новые тарифы на импорт автомобилей ЕС.

"Мы готовы это сделать, мы в состоянии немедленно отреагировать", - сказал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что в случае неудачи переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в среду, 25 июля, Вашингтон может ввести пошлины на автомобили, импортируемые из стран ЕС. Президент затронул эту тему в Белом доме на конференции, посвященной продвижению отечественной продукции, в которой принимали участие представители американской промышленности.