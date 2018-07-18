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Юнкер має намір обговорити із Трампом можливість зниження мит на автомобілі

Юнкер має намір обговорити із Трампом можливість зниження мит на автомобілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер під час своєї зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 25 липня у Вашингтоні має намір обговорити можливість початку переговорів щодо укладення угоди, яка передбачає зменшення розміру мит на імпорт автомобілів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел агентства, Юнкер, швидше за все, дасть зрозуміти Трампу, що Євросоюз готовий укласти угоду про взаємне зниження мит за участю США, ЄС і низки великих країн, які виробляють автомобілі. Така угода потенційно може мати значний вплив на світову автомобільну промисловість. При цьому в джерел Bloomberg є сумніви зі приводу того, що Трамп може погодитися на таку угоду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вашингтон готовий відмовитися від введення мит на імпорт автомобілів з ЄС - Reuters

ЄС має намір переконати США, які роздумують над тим введенням мита в розмірі 20% на автомобілі, що імпортуються з країн Євросоюзу, повідомляє Bloomberg. 1 червня США вже ввели мита на імпортовану з країн ЄС сталеву і алюмінієву продукцію в розмірі 25% і 10% відповідно. ЄС почав розгляд до СОТ і з 22 червня ввів мита в 25% на ряд видів американської металургійної, машинобудівної та сільськогосподарської продукції, сумарний обсяг експорту якої становить 2,8 млрд євро на рік.

У вівторок Білий дім повідомив, що Трамп має намір 25 липня прийняти у Вашингтоні Юнкера, з яким він планує обговорити у тому числі питання енергобезпеки та економічні відносини США і ЄС.

Як раніше повідомляв УНН, Дональд Трамп минулого тижня написав у своєму мікроблозі в Twitter, що США введуть мита в розмірі 20% на автомобілі, що імпортуються з країн Євросоюзу, якщо ЄС не прибере торгові бар’єри щодо американських компаній. Він також закликав європейських автовиробників будувати свої заводи на території Америки.

Агентство Bloomberg у той же день повідомило, що торгові мита на автомобілі і запчастини з ЄС, введенням яких пригрозив Трамп, можуть торкнутися продукцію на 300 млрд і викликати заходи у відповідь.

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