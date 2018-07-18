Юнкер має намір обговорити із Трампом можливість зниження мит на автомобілі

За даними джерел агентства, Юнкер, швидше за все, дасть зрозуміти Трампу, що Євросоюз готовий укласти угоду про взаємне зниження мит за участю США, ЄС і низки великих країн, які виробляють автомобілі. Така угода потенційно може мати значний вплив на світову автомобільну промисловість. При цьому в джерел Bloomberg є сумніви зі приводу того, що Трамп може погодитися на таку угоду.

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ЄС має намір переконати США, які роздумують над тим введенням мита в розмірі 20% на автомобілі, що імпортуються з країн Євросоюзу, повідомляє Bloomberg. 1 червня США вже ввели мита на імпортовану з країн ЄС сталеву і алюмінієву продукцію в розмірі 25% і 10% відповідно. ЄС почав розгляд до СОТ і з 22 червня ввів мита в 25% на ряд видів американської металургійної, машинобудівної та сільськогосподарської продукції, сумарний обсяг експорту якої становить 2,8 млрд євро на рік.

У вівторок Білий дім повідомив, що Трамп має намір 25 липня прийняти у Вашингтоні Юнкера, з яким він планує обговорити у тому числі питання енергобезпеки та економічні відносини США і ЄС.

Як раніше повідомляв УНН, Дональд Трамп минулого тижня написав у своєму мікроблозі в Twitter, що США введуть мита в розмірі 20% на автомобілі, що імпортуються з країн Євросоюзу, якщо ЄС не прибере торгові бар’єри щодо американських компаній. Він також закликав європейських автовиробників будувати свої заводи на території Америки.

Агентство Bloomberg у той же день повідомило, що торгові мита на автомобілі і запчастини з ЄС, введенням яких пригрозив Трамп, можуть торкнутися продукцію на 300 млрд і викликати заходи у відповідь.