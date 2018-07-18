Юнкер намерен обсудить с Трампом возможность снижения пошлин на автомобили

По данным источников агентства, Юнкер, скорее всего, даст понять Трампу, что Евросоюз готов заключить соглашение о взаимном снижении пошлин с участием США, ЕС и ряда крупных стран, производящих автомобили. Такое соглашение потенциально может иметь значительное влияние на мировую автомобильную промышленность. При этом у истокочников Bloomberg есть сомнения по поводу того, что Трамп может согласиться на такую ​​сделку.

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ЕС намерен убедить США, которые размышляют над тем введением пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран Евросоюза, сообщает Bloomberg. 1 июня США уже ввели пошлины на импортируемую из стран ЕС стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно. ЕС начал рассмотрение ВТО и с 22 июня ввел пошлины в 25% на ряд видов американской металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции, суммарный объем экспорта которой составляет 2,8 млрд евро в год.

Во вторник Белый дом сообщил, что Трамп намерен 25 июля принять в Вашингтоне Юнкера, с которым он планирует обсудить в том числе вопросы энергобезопасности и экономические отношения США и ЕС.

Как ранее сообщал УНН, Дональд Трамп на прошлой неделе написал в своем микроблоге в Twitter, что США введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран Евросоюза, если ЕС не уберет торговые барьеры в отношении американских компаний. Он также призвал европейских автопроизводителей строить свои заводы на территории Америки.

Агентство Bloomberg в тот же день сообщил, что торговые пошлины на автомобили и запчасти из ЕС, введением которых пригрозил Трамп, могут коснуться продукцию на 300 млрд и вызвать ответные меры.