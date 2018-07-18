Юнкер намерен обсудить с Трампом возможность снижения пошлин на автомобили
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время своей встречи с президентом США Дональдом Трампом 25 июля в Вашингтоне намерен обсудить возможность начала переговоров по заключению соглашения, которое предусматривает уменьшение размера пошлин на импорт автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
По данным источников агентства, Юнкер, скорее всего, даст понять Трампу, что Евросоюз готов заключить соглашение о взаимном снижении пошлин с участием США, ЕС и ряда крупных стран, производящих автомобили. Такое соглашение потенциально может иметь значительное влияние на мировую автомобильную промышленность. При этом у истокочников Bloomberg есть сомнения по поводу того, что Трамп может согласиться на такую сделку.
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ЕС намерен убедить США, которые размышляют над тем введением пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран Евросоюза, сообщает Bloomberg. 1 июня США уже ввели пошлины на импортируемую из стран ЕС стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно. ЕС начал рассмотрение ВТО и с 22 июня ввел пошлины в 25% на ряд видов американской металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции, суммарный объем экспорта которой составляет 2,8 млрд евро в год.
Во вторник Белый дом сообщил, что Трамп намерен 25 июля принять в Вашингтоне Юнкера, с которым он планирует обсудить в том числе вопросы энергобезопасности и экономические отношения США и ЕС.
Как ранее сообщал УНН, Дональд Трамп на прошлой неделе написал в своем микроблоге в Twitter, что США введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран Евросоюза, если ЕС не уберет торговые барьеры в отношении американских компаний. Он также призвал европейских автопроизводителей строить свои заводы на территории Америки.
Агентство Bloomberg в тот же день сообщил, что торговые пошлины на автомобили и запчасти из ЕС, введением которых пригрозил Трамп, могут коснуться продукцию на 300 млрд и вызвать ответные меры.