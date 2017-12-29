Юніорська збірна України перемогла на старті "Кубку Чотирьох націй"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Будапешті розпочався традиційний турнір “Кубок Чотирьох націй”, участь у якому шостий рік поспіль бере юніорська збірна команда України. Про це повідомляє прес-служба ФХУ, передає УНН.
В стартовий день змагання підопічні Олега Ігнатьєва здобули вольову перемогу, у додатковий час здолавши однолітків з Польщі.
“Синьо-жовті” протягом усього матчу володіли ігровою та територіальною перевагою, проте першими пропустили. Під час чисельної переваги наша команда провалилася у обороні і Даміан Тичинскі відкрив рахунок у грі. Відігратися українці змогли лише під завісу зустрічі, коли своє вагоме бомбардирське слово сказав Дмитро Даниленко.
А у дебюті овертайму свій шанс використав Фелікс Морозов, принісши нашій команді перемогу — 2:1.
Зауважимо, що в іншому матчі ігрового дня Угорщина “Білі” перемогли Угорщину “Червоних” з рахунком 4:3 в овертаймі.
Додамо, що в наступних протистояннях підопічні Олега Ігнатьєва поміряються силами з обома угорськими командами.
Як повідомляв УНН, український хокеїст допоміг ХК “Юность” очолити чемпіонат Білорусі.